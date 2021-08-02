تراند الفن: البيت الأبيض: 70% من البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 مساءً - واشنطن – (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن 70% من البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″.

وأضاف البيت الأبيض أن أعداد متلقي التطعيم بدأت في الارتفاع وسط تفشي حالات جديدة مصابة بسلالة متحور “دلتا” شديد العدوى، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن 70% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس “كورونا”.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي أثناء الإعلان عن الإحصاءات، إن “هذه الأرقام تضع أوروبا بين القوى الرائدة”.

وأضافت أن نحو 57% من البالغين حصلوا على جرعتي اللقاح، مع ذلك تتفاوت الأرقام بصورة كبيرة في أنحاء الكتلة الأوروبية.