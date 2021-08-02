تراند الفن: السيطرة على حريق محل قطع غيار سيارات بعين شمس

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة
كتب- طارق سمير:
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الإثنين، من السيطرة على حريق شبّ داخل محل قطع غيار سيارات في منطقة عين شمس دون وقوع خسائر بشرية.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في محل قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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