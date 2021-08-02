تراند الفن: سحابة سوداء تغطي سماء أكتوبر.. حريق هائل في مصنع بلاستيك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: اندلع حريق هائل في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية. ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر. وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد في محاولة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر. وتسبب الحريق في تصاعد كثيف للأدخنة حتى أن سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.