تراند الفن: أحرم ووقف بعرفة ثم اكتشف عدم طهارة ملابس الإحرام.. فما حكمه؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت الدين والحياة 13 زيارة

كتبت – آمال سامي: سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية: “ما حكم من أحرم ووقف بعرفة ثم اكتشف نجاسة في لبس الإحرام؟” ليجيب قائلًا أن العلماء قد اتفقوا على أن النجاسة في ثياب الإحرام الحج معها صحيح، ولكن يقول جمعة إن المشكلة في الصلاة لا في الحج. ويضيف جمعة أن من صلى جاهلًا بنجاسة شيء في ملابسه فصلاته صحيحة عند الجمهور، “فالصلاة التي صلتها في عرفة والمزدلفة ثم اكتشفت النجاسة فهي صحيحة وحجك صحيح باتفاق”، لكن ماذا يفعل عندما يراها؟ يؤكد جمعة أن عليه أن يغير ملابس الإخرام أو يطهرها، فيقوم بتنظيف مكان النجاسة وتطهيره حتى إذا ما ذهب إلى الطواف مادام عالمًا أن هناك نجاسة في ملابس إحرامه يجب ان يكون طاهرًا، “فالطواف كالصلاة تشترط فيه الطهارة كالوضوء والاغتسال وأيضًا طهارة البدن والثياب”.

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