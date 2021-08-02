تراند الفن: محمد رمضان: بعض الدعاوى القضائية التي تُرفع عليّ “سخيفة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وصف الفنان محمد رمضان، بعض الدعاوى القضائية التي تُرفع عليه بـ”السخيفة”.

وقال رمضان وهو يضحك بصوت عالٍ، في لقاء مع صحيفة “The National” الإماراتية: “رفع أحدهم دعوى قضائية عليّا بسبب الاختناقات المرورية التي أتسبب فيها عندما أسير في الشارع وقال إن عليّ إبلاغ السلطات المختصة قبل مغادرة منزلي”.

وأكد رمضان أنه لا يتعمد استفزاز الجمهور قائلا: “أنا لا أستفز المعجبين، وأنا متأكد من أن معجبي يحبون ما أفعله ويتلقون الرسالة، قد يثير ذلك استفزاز الآخرين الذين ليسوا معجبين بي، لكني لا أهتم، أنا أهتم فقط بمن يدعمونني ويعجبون بي”.

تابع: “عندما يحبك جمهورك ويصدقك، لا يوجد حد للمدى الذي يمكن أن تصل إليه الشهرة”.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة النجوم: سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وتارا عماد وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.