تراند الفن: التموين: 4000 محل مشارك في الأوكازيون بزيادة 15% عن العام الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه شدد على مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مضيفًا أنه وجّه أيضًا المديريات والأجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون لعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.

وأشار الوزير في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه وجّه مديري المديريات بتسهيل إجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون، مؤكدًا أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة، وتنشيط التجارة الداخلية بالدولة، وبيع التجار للسلع الراكدة عندهم.

من ناحيته أكد أحمد كمال، معاون وزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون باليوم الأول وصل إلى 250 محلًا تجاريًا متنوعًا ما بين محال الملابس وأجهزة كهربائية والأحذية.

وأكد كمال أن وزير التموين شدد على قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسيير حملات على المحال المشاركة للتأكد من التخفيضات والأسعار المعروضة فيها.

وكشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سيّر عددًا من الحملات اليوم على المحال المشاركة بالأوكازيون بناء على توجيهات وزير التموين للتأكد من المشاركة الجدية للمحال بالأوكازيون، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول بالأوكازيون، وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تسيير مزيدًا من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين، وتوقع خليل وصول المحلات المشاركة في أوكازيون العام الحالي إلى أكثر من 4000 محل بزيادة تصل إلى 15% عن العام الماضي.