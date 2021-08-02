تراند الفن: “قماش الأنتريه حكاية يا نجم”.. عمرو سعد يثير الجدل بهذه الإطلالة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:
شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له من أحدث ظهور.
ونشر سعد، الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل كبيرة من متابعيه.
وربط البعض بين إطلالة عمرو سعد وشخصية “سرية” التي قدّمها في مسلسل “ملوك الجدعنة” في رمضان الماضي.
ومن بين التعليقات التي تلقاها: “أنت قالع الستارة ولابسها يا نجم”، “إحنا ابتدينا نتوغوش عليك يا فنان بعد مسلسل ملوك الجدعنة”، “ده ترينج ولا بيجاما ولا قميص ولا جلابية صعيدي”، “فنان الطقم ده منين بدور عليه مش لاقيه”، “قماش الأنتريه حكاية يا نجم”، “أنت ليه لابس فرش الكنب يا نجم”، و”حد يلبس ستاير البيت برضو” وغيرها.
“ملوك الجدعنة” بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، الراحل يوسف شعبان، بسمة داود، ورانيا يوسف وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
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