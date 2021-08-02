تراند الفن: موجة حرارة شديدة تتسبب في اندلاع حرائق كبيرة في بلغاريا

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 مساءً - صوفيا – (د ب أ)
تعرضت بلغاريا لأكبر موجة حر خلال تسعة أعوام، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية.
وفي جنوب بلغاريا، اندلع حريقان كبيران وسط حالة من الجفاف الشديد والرياح القوية، إلا أن منازل المواطنين ليست معرضة للخطر، حسبما أفادت وسائل الإعلام البلغارية.
وتم إعلان أعلى مستويات التأهب (باللون الأحمر) في تسعة من أقاليم البلاد الـ29 . كما تم إعلان ثاني أعلى مستويات التأهب (باللون البرتقالي) في إقليمين من أقاليم بلغاريا.
وتم تسجيل أعلى درجة حرارة- أعلى من 40 درجة- عصر اليوم في ساندانسكي على الحدود مع اليونان، وفي بلوفديف وفي روس.
وفي العاصمة صوفيا، ارتفعت درجات الحرارة إلى 38 درجة، واستبعد خبراء الأرصاد تراجع درجات الحرارة قبل يوم الخميس المقبل.
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