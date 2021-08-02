تراند الفن: الإفتاء توضح حكم لبس الأسود حدادًا على الميت أكثر من 3 أيام: حرام في هذه الحالة

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقول فيه السائلة: ما حكم لبس الأسود والحداد عليه لأكثر من ثلاثة أيام؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن ذلك يعد من الحداد المنهي عنه إذا قصدت بلبس الاسود أكثر من ثلاثة أيام الحداد على المتوفى، مؤكدًا أن ذلك في حالة كون المتوفى شخصًا غير الزوج أمر منهي عنه شرعًا.

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحداد الشرعي للمرأة بعد وفاة زوجها يكون بترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، أما الحداد الشرعي لأسرة الميت يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، وأكدت انه يحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا؛ فإن امرأته تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا”.