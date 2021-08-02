تراند الفن: ماليزيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كوالالمبور – (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الاثنين تسجيل أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا، حيث سجلت 219 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9 آلاف حالة وفاة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

كما تم تسجيل 15 ألفا و764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى مليون و146 ألفا و186.

وتم الإعلان عن حصيلة الوفيات القياسية بعدما منعت الشرطة الماليزية اليوم الاثنين نحو 100 نائب معارض من تنظيم مسيرة إلى برلمان البلاد، عقب أن تجمعوا في الميدان الرئيسي بالعاصمة كوالالمبور.

وكان النواب يحتجون على إعلان إرجاء جلسة البرلمان اليوم لأجل غير مسمى عقب تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في المبنى الاسبوع الماضي.

كان ضمن أعضاء البرلمان المحتجين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي كان حتى فبراير الماضي أكبر رئيس حكومة سنا في العالم.

وقال سعيد صديق، النائب المعارض الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة في حكومة مهاتير، إن التأجيل لا داعي له” حيث أن جميع النواب والمسؤولين حصلوا على جرعتي اللقاح”.

وكانت جلسة اليوم هى الأخيرة بدورة تمت الدعوة إليها عقب أن طلب أكبر حزب بالائتلاف الحاكم استقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.

واستمر محيي الدين في أداء عمله، على الرغم من مطالب المعارضة له بأن يسمح بإجراء تصويت لحجب الثقة.

وقال زعيم المعارضة أنور إبراهيم خلال التجمع في ميدان الاستقلال: “بالنسبة لعدد من النواب، حكومة محيي الدين سقطت”.

ويواجه محيي الدين انتقادات حادة بسبب تعامل حكومته مع جائحة كورونا.