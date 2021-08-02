تراند الفن: “معدلات تاريخية”.. الأرصاد: صيف 2021 الأسخن منذ 5 سنوات

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - أدمن 38 دقيقة مضت أخبار مصر 9 زيارة
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس صيف هذا العام 2021، هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات.
وأضاف شاهين أن الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء تتراوح على القاهرة، والوجه البحري من 40:42 درجة، وأن درجات الحرارة تستمر على هذا المعدل حتى أول الأسبوع المقبل، في ظل معدلات احترار تاريخية.
وأضاف شاهين لـ”مصراوي”، أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
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