تراند الفن: النائب العام يأمر بتشغيل ستة مكاتب رقمية جديدة لتقديم خدمات نيابات الأسرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- طارق سمير: أمر النائب العام ببدء التشغيل التجريبي لستة مكاتب رقمية جديدة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا؛ وذلك لتقديم خدمات نيابات الأسرة الإلكترونية. وأمر النائب العام وفق بيان للنيابة العامة، اليوم الإثنين، بتشغيل عشرين مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، ووجه بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.

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