تراند الفن: سر هوس محمد رمضان بالنمور والأسود والتماسيح (فيديو)

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 3 زيارة
كتب- عبدالفتاح العجمي:
كشف الفنان محمد رمضان، عن ولعه الشديد بالقطط الكبيرة، حيث اعتاد نشر مقاطع فيديو لنفسه مع النمور والأسود عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.
وقال رمضان، في لقاء مع صحيفة “The National” الإماراتية: “لدي هوس بكل شيء يدل على القوة والهيبة أو يرمز لها، كالأسود والنمور والتماسيح، أنا أحب وأحترم أي شيء قوي وكريم، أنا أحب الشخصيات القوية”.
وأضاف: “أحب كيف أن الأسد، على سبيل المثال، يغرس الثقة بي، أنا أحب شخصيته، والحيوانات تمتلك شخصيات مثل البشر، أنا أحب هيبتها وقوتها وطاقتها”.
وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة النجوم: سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وتارا عماد وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.
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