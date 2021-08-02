تراند الفن: عودة مهرجان قلعة صلاح الدين.. 31 حفلا في 16 يومًا وتكريم 12 شخصية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتبت- منى الموجي:

تنطلق في الثامنة مساء الأحد الموافق 15 أغسطس، فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، واعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة البرنامج، بعدما توقف المهرجان العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتستمر فعاليات المهرجان 16 يوما حتى الاثنين 30 أغسطس. وأكدت إيناس أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء أحد الفعاليات الراسخة التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990، ونجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني، مشيرة أنه ملحمة فنية تشرق في سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهد تنويري تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من مختلف دول العالم، وتابعت أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية .

من جانبه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يعد تجسيدا للدور المجتمعي لدار الأوبرا، لأنه يخاطب المواطن المصري البسيط ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التي تنظمها الأوبرا، وأضاف أن طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً.

ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا، بالإضافة إلى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين، كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات، وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجانا من بوابات الدخول حتى مسرح المحكى وأماكن للخدمات بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وشدد رئيس الأوبرا على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم ومسافات التباعد، وأشار إلى أن الأوبرا اعتادت تقديم معاني الوفاء والعرفان، إذ يتم تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافي، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه .

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا ومدير المهرجان ان الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، تشهد تنوعا وتعدد من الثراء الفني، وأوضح أن الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، يحييها كل من أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الاحتفالي بمشاركة ثنائي الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، علي الحجار، نادية مصطفى، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان “سوريا”، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه “سوريا”، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة “الأردن”، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب، هشام عباس، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات “المغرب”، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، دينا الوديدي، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته .