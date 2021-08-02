تراند الفن: بالصور| هاني شاكر يشدو في الأوبرا بأجمل أغانيه.. قدم “مشتريكي” و”متهدديش”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان هاني شاكر، مساء أمس الأحد 1 أغسطس، حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي تم تأجيله بسبب مرور هاني بأزمة صحية مؤخرًا.

وقدم هاني مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بينها: “لو رحت بعيد”، “ولا بيك ولا بيا”، “أنا قلبي ليك” وشاركته الغناء خلالها إيمان عبدالغني.

كما غنى “يا ريتني، دعوة فرح، حبيب حياتي، مشتريكي، متهدديش، غلطة، لسه بتسألي، علي الضحكاية”، بالإضافة إلى أحدث أعماله “لو سمحتوا”، ومن أعمال عبدالحليم حافظ “بالأحضان، التوبة وأحلف بسماها” .

سبقه فاصلا غنائيا تضمن مختارات من أشهر مؤلفات تراث الطرب، وتألق خلاله ياسر سليمان بـ”قدك المياس ويا ليلة ما جاني الغالي”، كما شدت إيمان عبدالغني بـ “قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا وأنا بعشقك” .