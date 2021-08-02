تراند الفن: مصرع سيدة سقطت من شرفة عقار سكني في المرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - أدمن ‏29 دقيقة مضت حوادث وقضايا 8 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 13 من شرفة عقار سكني بمنطقة المرج، وتم نقلها إلى المستشفى. على الفور انتقل رجال المباحث إلى لمكان الواقعة لإجراء التحريات حول الحادث. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من عقار سكني بالطابق الـ 13، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ووفاتها في الحال. وتم نقلها الى المشرحة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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