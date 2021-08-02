تراند الفن: “ملك الفبركة”.. أبو يطرح أول أغاني ألبوم “آن الأوان” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:13 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

كتب- عبدالفتاح العجمي: طرح المطرب أبو، اليوم الاثنين، أحدث أغنياته والتي تحمل اسم “ملك الفبركة”. ونشر أبو، جزءًا من أغنيته عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وعلّق: “أول أغاني الصيف.. أغنيتي الجديدة ملك الفبركة.. استمتعوا”. أغنية “ملك الفبركة” أول أغاني أبو في صيف 2021، من ألبوم “آن الأوان”. واشتهر أبو في السابق بتقديم أغنيات ناجحة أبرزها: “٣ دقات، حبيبي يا ليل، ١٠٠٠ احتمال، عيش يا قلبي، وهتيجي” وغيرها.

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