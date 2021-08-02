استقبل تردد قناة بطوط للأطفال وشاهد أحلي أفلام كارتون علي Batoot Kids HD

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محمد سياف - ابو ظبي - استقبل الآن تردد قناة بطوط الجديد بتقنية HD عبر موقعنا، حيث تُعد القناة من أبرز قنوات الأطفال التي تعرض مجموعة كبيرة من الأفلام الكرتونية وتمكنت من تحقيق نجاح كبير في وقت قصير وأصبح لها مشاهدين من كل مكان في الشرق الأوسط، وتسعى القناة لمساعدة الأطفال عن طريق تنمية مهاراتهم في شتى أمور الحياة، وتتسم بعرضها لمحتوى لا يُخالف العادات والتقاليد العربية.
مميزات قناة بطوط
- تتسم القناة بعرض محتوى خاص بتعليم الحروف للأطفال سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
- تسعى لتنوع في عرض محتواها عن طريق تقديم البرامج والأفلام الكرتونية أيضًا.
- تُساهم في تعليم الأطفال أمور الدين وتُساهم أيضاً في تنمية مهارات الأبداع لديهم.
- لا تستخدم فواصل إعلانية طويلة حتى لا تتسبب في رتابة الأطفال.
- قناة مجانية ولا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري للاستمتاع بكل ما تعرضه.
- تعرض العديد من البرامج والأفلام وأيضاً الأغاني الخاصة بالأطفال الشيقة.
- تعمل على مدار الساعة دون توقف.
تردد قناة بطوط
يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة بطوط بعد تغييره نظراً لما تُقدمه من محتوى مفيد وجذاب، لذا يُمكنك استقبالها على الأجهزة الخاصة بكم دون دفع اشتراك فهي قناة مجانية وغير مشفرة، وترددها هو:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11411.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
أفلام قناة بطوط
تُقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية المُميزة ومنها:
- فيلم طرزان.
- بطوط.
- فيلم شركة المرعبين المحدودة.
- الجميلة والوحش.
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