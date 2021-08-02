تراند الفن: “لسة محتاجة دعواتكم”.. أول تعليق من الإعلامية إيمان الحصري عقب أزمتها الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتب- محمد سامي:

وجهت الإعلامية إيمان الحصري الشكر لكل الجمهور والأصدقاء الذين ساندوها خلال محنتها المرضية الأخيرة، وفي أول تعليق لها على أزمتها الأخيرة.

وكتبت إيمان على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيسبوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم أيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته، وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي.. ناس كتير أووووووووي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائمًا كانت ومازالت بتهون عليا.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة أني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش.. ولسة محتاجة دعواتكم”.

وكانت الحصري أجرت عملية جراحية شهر مايو الماضي، وأدى ذلك لعدة مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى.

وقال منشور على صفحة إيمان الحصري الرسمية: “نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية إيمان الحصري.. ‏‎أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى كان آخرها عملية بالأمس علي أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخرى”.

واختتم المنشور: “نطلب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل”.