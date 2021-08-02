تراند الفن: غياب بانون وأيمن أشرف عن مران الأهلي بسبب نزلة برد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتب- رمضان حسن:

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب ‏مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

وحصل ثنائي الفريق بدر بانون وأيمن أشرف على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

ومنح الجهاز الفني راحة لبانون وأيمن أشرف اليوم، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين غدًا، والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.

ومن جانبه حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمرحلة الحالية.

ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ22 بدوري we المصري.