تراند الفن: كيف يمكن أن يساعدك الأناناس على إنقاص الوزن بشكل طبيعي؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

الأناناس غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والإنزيمات، التي تتحد معًا وتساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما إنه منعش ومهدئ للجسم وبالتالي ينصح به خلال فصل الصيف.

لكن هل تعلم إن تناول كمية معتدلة من هذه الفاكهة يمكن أن يساعدك في إنقاص الوزن؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع “timesofindia”.

– مصدر جيد للألياف:

الأناناس مفيد للأمعاء، فهو غني بالألياف وبالتالي يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وأيضًا سيخلصك من أمراض المعدة، بالإضافة إلى أنها مفيدة أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

– تسهيل عملية الهضم:

نظرًا لاحتوائه على البروميلين، وهو إنزيم مضاد للالتهابات،ومن المعروف أن هذا الإنزيم يدعم عملية الهضم، وبالتالي إنقاص الوزن.

– منخفض في السعرات الحرارية:

هذه الفاكهة الرائعة لها مذاق حلو وحامض للغاية، مما يجعلها مثالية لتناول الوجبات الخفيفة، كلما شعرت بالجوع، يمكنك الحصول على شرائح قليلة من هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية لإشباعك لأطول فترة ممكنة.

– يحتوي على كربوهيدرات جيدة:

لا يمكنك التحكم في الشراهة عند تناول الطعام، لذا فإن وجود وعاء مليء بهذه الفاكهة اللذيذة مع رش القليل من الفلفل الأسود في الأعلى فكرة رائعة، نظرا لاحتوائها على كمية من الكربوهيدرات الجيدة الضرورية لإنقاص الوزن.

– يحافظ على رطوبتك:

يحتوي الأناناس على نسبة جيدة من الماء، وبالتالي فهو يساعد في الترطيب، وكلما كان جسمك رطبًا بدرجة كافية، يصبح فقدان الوزن أمرًا سهلاً.

– يحد من شهيتك:

يحد الأناناس من شهيتك، ويساعد أيضا في التحكم في تناول الأكلات الغير صحية، ما يعزز من عملية التمثيل الغذائي لديك.

– غني بالمنجنيز:

يحتوي أيضا على المنجنيز الذي يساهم في السيطرة الفعالة على ضغط الدم المرتفع ومستوى السكر في الدم في الجسم، كما أنه مهم أيضًا في تنظيم الدهون والكربوهيدرات في الدم، ما يساعد في إنقاص الوزن.