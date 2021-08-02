تراند الفن: عاصمة إقليم هلمند بجنوب أفغانستان تقترب من الوقوع في أيدي طالبان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كابول – (د ب ا)

اقتربت عاصمة إقليم هلمند بجنوب أفغانستان من الوقوع في أيدي حركة طالبان، حيث سيطر المسلحون بالفعل على معظم المناطق الشرطية بالمدينة بعد هجوم استمر أيام.

وقال مسؤولون محليون وسكان في مدينة لاشكار جاه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الاثنين إن القوات الحكومية تسيطر على منطقتين شرطيتين فقط بالمدينة، التي تقع بها المنشآت الحكومية المهمة، مثل مجمع المحاكم ومقر الشرطة.

وتشهد المدينة اليوم اشتباكات بين عناصر طالبان والقوات الأمنية .

ومع تقدم قوات طالبان، تحاول الحكومة صدها من خلال القيام بهجمات جوية ونشر قوات خاصة في محاولة للحفاظ على عاصمة الإقليم وسكانها البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة.

وقال السكان إن طائرة أمريكية من طراز “بي -52” هرعت لدعم القوات الأفغانية.

وكتب متحدث باسم وزارة الدفاع تغريدة اليوم قال فيها إن الهجمات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع طالبان في لاشكر جاه.

وقال عبد المجيد اخوندزاده، العضو بمجلس إقليم هلمند، لـ (د.ب.ا) إن الاشتباكات والهجمات الجوية تسببت في وقوع خسائر بشرية ومعاناة.

وأضاف” المدينة بأكملها مغلقة”، موضحا أن المخابز فقط هي المستمرة في العمل.

وفي حال سيطر المسلحون على لاشكر جاه، ستكون أول عاصمة إقليم تقع في أيدي حركة طالبان منذ عام 2016.

ويعد إقليم هلمند أكبر إقليم أفغاني من حيث المساحة، ويقع على الحدود مع باكستان وخمسة أقاليم أفغانية أخرى.

واتهمت الولايات المتحدة حركة طالبان اليوم الاثنين بارتكاب مذبحة بحق المدنيين في منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار في جرائم قتل انتقامية.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول نقلا عن تقرير للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان إن جرائم القتل تشكل جرائم حرب ويجب محاسبة مرتكبييها.

وكانت المفوضية قد قالت يوم السبت إن النتائج التي توصلت إليها أوضحت أنه منذ 16 يوليو، قتل 40 شخصا في المنطقة بأيدي حركة طالبان.

من جانبها، رفضت طالبان تقارير ارتكابها عمليات إعدام في سبين بولداك ووصفتها بأنها “دعاية”، مضيفة أن شخصين فقط قتلا في نزاع شخصي.