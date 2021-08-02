تراند الفن: إحالة المتهمين بالشروع في قتل أمين شرطة بسبب ركن “توك توك” للمحاكمة

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة
كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة الخانكة، الإثنين، بإحالة عاطلين تعديا على أمين شرطة بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركن “توك توك” بمنطقة الخصوص إلى محكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “وائل .س، عادل .م”، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة التعدي على المجني عليه، وأن المجني عليه تشاجر معهما بسبب ركنهما “توك توك” أمام محل سكنه، فتعديا عليه بآلة حادة محاولين الشروع في قتله.
بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة يتهم شخصين بالتعدي عليه بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.