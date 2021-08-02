تراند الفن: “Swept away” موسيقى جديدة لـ محمد نوارة.. ويستعد للتعاون مع وائل الفشني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتبت- منى الموجي:

طرح المؤلف والموزع الموسيقي محمد نوارة مؤخراً أحدث مقطوعاته الموسيقية المصورة، والتي جاءت باسم “swept away”، وهي موسيقى خفيفة ذات طابع أوروبي تتماشى مع جو وبهجة الصيف في هذا الوقت من العام، والتي تم تصويرها في تركيا وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

وقام محمد نوارة بتأليف وتوزيع المقطوعة الموسيقية معتمداً على الآلات الجيتار والأوكورديون والكمان وبعض الآلات الإيقاعية، التي توحي وتبعث في المستمع بهجة وروح الصيف، وتمكن نوارة خلال مدة لا تتعدى 3 دقائق هي مدة الفيديو كليب أن يقدم للجمهور توليفة فنية من الألحان الغربية يصاحبها صورة حية راقصة في عدد من المناظر الطبيعية من خلال الفيديو المصور والتي تتماشى مع الشكل الموسيقي المقدم.

وأشار نوارة أنه يستعد حالياً لمشروع كبير من خلال العمل على مقطوعة أوركسترا غنائي ذات طابع شرقي خالص تعتمد على الآلات العود والناي، إلى جانب آلات الأوركسترا ويصاحبها صوت المطرب وائل الفشني، الذي تميز بالابتهالات والأناشيد وغناء التراث الصعيدي وشارك في غناء تترات بعض المسلسلات منها “واحة الغروب” و”طايع”.

كما يحضر نوارة موسيقى تصويرية خاصة لمعرض “الأبد هو الآن” الذي تقيمه آرت دي إيجيبت عند سفح الأهرامات في أكتوبر المُقبل، وستصاحب الموسيقى التصويرية عرض فرعوني وفني خلال هذا الحدث الفني الكبير.

وكان المؤلف والموزع الموسيقي نوارة قد شارك مع آرت دي ايجيبت في آخر معارضهم، من خلال تقديم موسيقى لفيديو خاص لتكريم الفنان آدم حنين، كما تعد من أواخر أعماله أغنية “محلوه” التي تميزت بتقديم شكل جديد للأغنية الوطنية من حيث اللحن والإيقاع السريع، والتي يقدمها المطرب عبدالله عاشور.