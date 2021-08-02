تراند الفن: المفوضية الأوروبية تراجع صفقة الاستحواذ المقررة بين “فيسبوك” و”كستومر”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - بروكسل – (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين فتح تحقيق في الصفقة المقررة لاستحواذ شركة خدمات الإنترنت الأمريكية فيسبوك على شركة خدمة العملاء الناشئة كستومر للتأكد من عدم مخالفتها لقواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الصفقة إلى تقليل مستوى المنافسة وتساهم في تحول فيسبوك إلى كيان احتكاري في سوق إعلانات الإنترنت.

يذكر أن شركة كستومر الموجود مقرها في مدينة نيويورك تأسست عام 2015 وتقدم منصات لخدمة العملاء ونوافذ محادثة مدمجة في تطبيقات واتس آب ومسنجر وإنستجرام.

ومع الاستحواذ على كستومر، ستجمع فيسبوك بين محادثات العملاء من مختلف القنوات التابعة لشبكة فيسبوك في شاشة واحدة، مع آداء المهام المتكررة بطريقة آلية.

وقالت مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية “من المهم القيام بمراجعة دقيقة لصفقات استحواذ المثيرة للقلق والتي تقوم بها الشركات التي تسيطر بالفعل على أسواق محددة”.

كانت فيسبوك قد أعلنت في نوفمبر الماضي شراء شركة كستومر دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الوقت بلغت قيمة كستومر أكثر من مليار دولار.