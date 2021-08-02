تراند الفن: السفير الأمريكي ببغداد: العراق ذا سيادة قوية وله حدود استراتيجية مع جيران مهمين

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
بغداد – (أ ش أ):
قال السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر إن الولايات المتحدة تريد للعراق علاقات طيبة مع جيرانه، “لكن علاقات دولة بدولة”، مؤكدا أن العراق بلد عظيم وله حدود ستراتيجية مع جيران مهمين.
وأضاف السفير الأمريكي – في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية اليوم /الإثنين/ – أن الدولة العراقية ذات سيادة قوية، ليس فقط لمواطنيها بل للمنطقة بشكل كامل، وإذا كانت الدولة ضعيفة أو بسبب تدخلات خارجية وانتشار الفساد، فهذا سيتسبب بمشكلات كبيرة، ولا يصب بمصلحة العلاقات بين بغداد وواشنطن.
وأشار السفير الأمريكي إلى أنه بعد اللقاءات بواشنطن جرى منح العراق 155 مليون دولار للمناطق المحررة والنازحين والمساعدات الاخرى، كما خصصنا 500 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، فيما جرى تخصيص 60 مليون دولار للقطاع الصحي للتعامل مع هذا الوباء”.
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