تراند الفن: انقطاع المياه عن مناطق ببورسعيد بسبب عطل بالمحطة الرئيسية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

بورسعيد – طارق الرفاعي: انقطعت مياه الشرب عن عدة مناطق بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، بسبب عطل بمحطة المياه الرئيسية. وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان، أن هناك عطل مفاجئ بمحطة المياه الرئيسية تسبب في انقطاع المياه، مؤكدةً أنه تجرى الآن أعمال الإصلاح بواسطة فرق فنية متخصصة. وأوضحت المحافظة أن الإصلاح سيستغرق قرابة الساعتين، وسيجرى بدء ضخ المياه بصورة طبيعية من الساعة الثامنة مساءً.​

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