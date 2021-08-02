تراند الفن: 6 نصائح عليك اتباعها لحماية طفلك من الموجة الحارة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

تشهد مصر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

ومثل هذه الأجواء الحارة يجب عليك اتباع بعض النصائح لحماية طفلك من الأمراض المرتبطة بالحرارة، والتي نوردها وفقا لموقع “healthychildren”.

– المياه:

شجع أطفالك على تناول المياه بانتظام واجعله متاحًا بسهولة أمامه حتى قبل أن يطلبه.

– ارتداء ملابس خفيفة:

يفضل ارتداء أطفالك ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن، ومحدودة بطبقة واحدة من مادة تزيد من تبخر العرق.

– الاسترخاء:

عندما يشعر طفلك بالحرارة، امنحه حمامًا باردًا، كما تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء أثناء البقاء نشيطًا.

– استخدام واقي للشمس:

من الأفضل في الطقس الحار، تجنب خروج أطفالك من المنزل، وفي حالة الاضطرار لذلك، ضع لأطفالك طبقة كريم واقي من الشمس، للحماية من أشعة الشمس الضارة.

– تناول الخضروات والفاكهة:

يجب إعطاء طفلك بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء، لترطيب جسمه.

– الجلوس في مكان بارد:

إذا كان منزلك شديد الحرارة، امنح نفسك قسطا من الراحة استراحة من الحرارة، واقضِ بضع ساعات مع طفلك في مكان بارد، يمكن أن تكون منطقة مظللة بالأشجار أو مرفق سباحة، أو مكان مكيف مثل مركز تسوق أو محل بقالة أو مكتبة عامة.