تراند الفن: تعرف على «القلق المرضي»..أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:12 مساءً - القلق هو شعور بعدم الارتياح أو التوتر أو العصبية ، يحدث عادة بسبب حدث أو موقف معين بنتيجة غير معروفة،ورغم أنه من الشائع أن يشعر الجميع بالقلق من حين لآخر، إلا أن هناك نوعاً من القلق المرضي يوهن المصاب به ويكسبه شعورًا شديدًا أو شديدًا بالخوف أو الرهبة من المواقف أو المهام اليومية.

قد يشير بعض الناس أيضًا إلى هذا القلق والقلق المفرطين على أنهما “توقع مخيف”، هذا النوع من القلق يمكن أن يجعل من الصعب على الشخص أن يعمل في ظل شعور دائم بالقلق المستمر والساحق ، هذه الاضطرابات شائعة ويمكن علاجها بشكل كبير.

نستعرض في التقرير التالي أعراض القلق المنهك وأسبابه. نناقش أيضًا خيارات العلاج المتاحة، وفقًا لـ “Medical news today”.

أعراض القلق:

يمكن أن تختلف أعراض القلق من شخص لآخر ، ولكنها تقع عادةً في الفئات الثلاث التالية:

أولاً: الأعراض الجسدية

وتتمثل في الشعور بواحد أو أكثر من الأعراض التالية : الشدالعضلي، تسارع دقات القلب، الأرق، ارتعاش العضلات أو الهزات، التعرق، ضيق في التنفس، غثيان، معده مضطربة ، إسهال، الصداع، دوار، إعياء، الحاجة المتكررة للتبول.

ثانياً : الأعراض العاطفية

وتتمثل في الشعور بواحد أو أكثر من الأعراض التالية : القلق المستمر ، مشاعر الرهبة أو التخوف، الاعتقاد بأن الأسوأ سيحدث

تفكير “الكل أو لا شيء”، التعميم.

ثالثاً: الأعراض السلوكية

وتتمثل في الشعور بواحد أو أكثر من الأعراض التالية : توقع دائم للخطر ، تجنب المواقف أو الأحداث التي تسبب الخوف، الشعور بالضيق أو الإحباط في المواقف التي تسبب الخوف، الانسحاب الاجتماعي، البحث عن الاطمئنان، سوء الظن ، الأفعال القهرية ، مثل غسل اليدين بشكل متكرر.

أسباب القلق:

اضطرابات القلق هي أكثر حالات الصحة العقلية شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث تصيب 40 مليون بالغ كل عام. هذا الرقم يعادل 18.1٪ من سكان الولايات المتحدة، وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI) ، يعتقد الباحثون أن اضطرابات القلق يمكن أن تحدث نتيجة عوامل وراثية وبيئية.

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