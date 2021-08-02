تراند الفن: وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية. بحسب بيان صحفي.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضا تقديميا تضمن شرحا مفصلا لإسلوب العمل والتطوير المستمر في ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة والذي تضمن عددا من النماذج التي يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها وفقاً لأعلى المعايير الفنية العالمية مما يسهم في الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

أعقب ذلك المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التي يتم العمل بهما وفقاً لأحدث النطم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمي المتلاحق، في تلك التخصصات، كما استمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترحا بإنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة تضمن أيضا شرحا مفصلا لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الإستفادة القصوى من المركز واللحاق بالركب العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، وأكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري.​