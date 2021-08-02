تراند الفن: لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المشتريات.

– مدير التكلفة.

– مدير إدارة الأمن.

– مدير الإنشاءات.

– مدير الهندسة الإنشائية.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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