تراند الفن: مسؤول بالمركزي يكشف سر ألوان “قوس قزح” على الـ 20 جنيها البلاستيك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتبت- منال المصري:

كشف خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، سر ألوان “قوس قزح” على العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيها، والمقرر إصدارها في السوق قريبا.

وقال فاروق، في تصريحات لمصراوي، إن هذه الألوان هي علامة “هولوجرام” وتمثل إحدى العلامات المائية المستخدمة عالميا لتأمين البنكنوت والوثائق ضد محاولات التزييف وهي معروفة على مستوى العالم للمختصين.

وكان مصراوي، حصل على صور البنكنوت الجديد المصنوع من مادة البوليمرات (البلاستيك) بفئة 10 جنيهات، والتي يعتزم البنك المركزي إصدارها في نوفمبر المقبل، على أن يعقبها إصدار فئة 20 جنيها.

وتداول رواد مواقع السوشال ميديا صورة البنكنوت البلاستيكية فئة 20 جنيه وتساءلوا عن معنى ألوان الطيف المرسومة على العملة، وهل هذا التصميم النهائي لها.

وأكد فاروق هذه النماذج المتداولة منذ أمس هو تصميم مبدئي جاري إضافة 6 طبقات ألوان أخرى عليه، حيث يتكون تصنيعها من 13 طبقة ألوان وهو ما سيظهر جودة ألوانها والرسوم بعد الوصول للمرحلة النهائية.

وكان وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنك سيصدر أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة (البوليمر) في شهر نوفمبر المقبل ولكن صدور فئة 20 جنيه لم يتم تحديد موعد صدورها حتى الإنتهاء من تصميماتها كاملة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع أول أمس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيصدر في مطلع شهر نوفمبر القادم خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وأكد خالد فاروق أن العملة البلاستيكية من فئة 10 جنيهات لن تلغي نفس الفئة من العملات الورقية بل ستكون الفئتان متوفرتين في السوق.

وتتميز العملات البلاستيكية بمواصفات أكبر مقارنة بالعملة الورقية مثل طول فترة عمرها الافتراضي، وهي ليست سريعة التلف أو التشوه، وكذلك من الصعب تزويرها، فضلا عن أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وفقًا لفاروق.