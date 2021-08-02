تراند الفن: مؤلفة “حالة اكتئاب” تكشف لمصراوي كواليس دويتو رامي صبري وشقيقه الراحل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان رامي صبري أمس الأحد عبر قناته في موقع يوتيوب، كليب أغنية “حالة اكتئاب”، التي يقدمها دويتو مع شقيقه الراحل كريم صبري، ووصل عدد مشاهدات الكليب إلى ما يزيد عن 280 ألف بعد ساعات من طرحها.

الشاعرة عبير الرزاز في تصريح خاص لـ”مصراوي”، تحدثت عن كواليس تقديم الأغنية،وقالت: “من حوالي 6 سنوات عندما بدأ الملحن والفنان الراحل كريم صبري الإعداد لتقديم ألبومه، طلب أن أكتب له أغانيه، وبحكم صداقة وأخوة رحبت جدا، وخاصة مع اقتناعي بموهبته كمطرب وملحن صاحب إحساس عالي، ولهذا عرضت عليه اختيار ما يناسبه من أغاني كنت أعدها لمطربين آخرين، ووقع اختياره على 4 أغاني، وكانت حالة اكتئاب من بينها”.

وتابعت: “كان من سوء حظ كريم رحمه الله توقف شركات الإنتاج عن تقديم أصوات جديدة، ولم تكن لديه الإمكانيات المادية لتنفيذ الألبوم، أو تكاليف تجهيز أغنية واحدة”.

وعن كواليس طرحها تقول الشاعرة: “الأغنية حتى رحيل كريم الشهر الماضي، لم تكن كاملة من ناحية الغناء بالشكل النهائي، ولم يضع صوته ككورال، والتوزيع الموسيقي، والهندسة الصوتية أيضا، وقبل طرحها لم يطلب الفنان رامي صبري أي تعديل على الكلمات الأصلية”.

عبير كشفت عن مفاجأة تخص الأغنية، وقالت: “الفنان رامي صبري كان معجب جدا بالأغنية، وطلب شرائها من شقيقه الراحل كريم، إلا أن الأخير رفض وفضل أن يقدمها بنفسه، وبعدها عرض عليه رامي أن يقدموها دويتو”.

الفنان رامي صبري كان قد علق على طرح الأغنية عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب :” هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض ،وهو كان بيرفض، لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي، وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها”.

وأضاف:” بس كنت دايما بسيبه براحته..لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا اوي ياحبيبي…في الجنة إن شاء الله، ربنايرحمك ويصبرنا انا ووالدتك ووالدك واخواتنا

علي غيابك وعدم وجودك معانا في البيت، ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله”.

وكتب رامي في بداية الأغنية: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري، فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة”.

الأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا يوم الأحد 11 يوليو الماضي، وشُيعت جنازته عصر يوم الاثنين التالي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقت الأسرة العزاء في منزل العائلة بالشيخ زايد.