تراند الفن: كيف ستتعامل جهات العمل مع غير المحصنين؟.. «مختص موارد بشرية» يجيب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أوضح عبدالمحسن الهويدي، المختص في الموارد البشرية، كيفية تعامل جهات العمل مع الموظفين غير المحصنين.

وقال “الهويدي” لـ”الإخبارية”: إن التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف المنظمات وهذا يدل على جودة العمل وجودة الثقافة داخل المنظمة.

وأضاف: “لا أرى أنه سيكون هناك إجراءت مستقبلية تجاه أي موظف إلا في الحالات الطبية والصحية والعمل عن بعد، خاصة وأن وزارة الموارد البشرية أوجدت آليات عديدة للعمل”.

وتابع: “في المستقبل القريب المجتمع سيكون محصن بالكامل سواء من مقيم أو مواطن”.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قد أعلنت أمس آلية التعامل مع غير المحصنين والتي ستكون على النحو الآتي:

آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 / 08 / 2021 م: على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 / 1 /1443 هـ الموافق 09 / 08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.

3- إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021 م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

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