تراند الفن: خاص.. الإسماعيلي يستنكر التشهير بعبدالرحمن مجدي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - الإسماعيلية- شريف عادل:

رفض علاء وحيد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، التشهير باللاعب عبدالرحمن مجدي، وإيقافه قبل ظهور نتيجة التحقيقات.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اليوم الإثنين، يعلن فيه إيقاف عبدالرحمن مجدي بسبب الإساءة لإحدى العاملات بالفندق خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، قبل مواجهة الأرجنتين الثانية بدور المجموعات، ليتم استبعاده من مباريات البطولة.

وتساءل وحيد في تصريحات خاصة لمصراوي: “لماذا التشهير بعبدالرحمن مجدي من اتحاد الكرة قبل انتهاء التحقيق؟”

وأكمل: “كنت أتمنى ألا يتم التشهير به قبل ظهور نتيجة التحقيقات، إذا كان خرج عن النص فنحن مع سياسة العقاب تماما”.

ورفض المتحدث باسم الإسماعيلي إيقاف اللاعب دون التحقيق معه وإعلان النتيجة.

واختتم: “إذا كان خروج قوي من قبل اللاعب عن النص، فلماذا لم يتم إعادة اللاعب من طوكيو إلي الأراضي المصرية؟”

ولم يشارك عبدالرحمن مجدي في أي مباراة مع المنتخب خلال الدورة التي ودعها من ربع النهائي على يد البرازيل بهدف نظيف.