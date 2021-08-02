تراند الفن: محمد رمضان: “أول أجر حصلت عليه كان 25 جنيه”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محمد رمضان عن بدايته الفنية، وكشف عدة أسرار في بداية مشواره الفني، مشيرًا أنه تم رفضه في إحدى المسرحيات ولكنه لم ييأس.

وقال “رمضان” خلال لقائه مع برنامج The National”: “لم أيأس وآمنت بجملة عظيمة جدًا إن الإنسان يحاول يفتح بمفتاح الباب ويعافر لحد ما يبوظ الباب”.

وأضاف :” مبحبش البخل أنا بحب الإنسان اللي بيحب والحاجة اللي بيحبها يعملها ويشتريها عندي ولع بأي شيء قوي، وعندي ولع بالقوة وأي شيء يمتلك هذه الصفات أنا بحبها”.

وتابع: “حاولت دخولي هذا المجال من خلال مسرحية ولم يتم قبولي، ودورت على مفتاح آخر وشاركت مسرحية “قاعدين ليه” وكنت باخد 25 جنيه، وكنت سعيد جدًا وكنت ببقى مبسوط وأنا مروح وجايب فاكهة لأمي”.

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “ثابت”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.