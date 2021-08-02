تراند الفن: رويترز: بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

وكالات: استدعت بريطانيا السفير الإيراني يوم الاثنين 02 أغسطس 2021 بعد أن حملت لندن والولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان “أكد الوزير (جيمس) كليفرلي مجددا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي”.

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