تراند الفن: كورونا: الصين تعلن تسجيل سبع إصابات بسلالة دلتا في ووهان

بكين- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصحية الصينية العثور على سبع إصابات بمتحور دلتا، السلالة الأسرع انتشارا من بين سلالات فيروس كورونا، في مدينة ووهان، التي يُعتقد أنها كانت البؤرة الأولى للوباء، الذي انتشر في أنحاء العالم.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها إصابات بالفيروس في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، منذ 20 يونيو الماضي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وتكافح الصين لاحتواء تفشي سلالة متحور دلتا، التي انتشرت من البؤرة الجنوبية نانجينغ إلى ما لا يقل عن خمسة عشر مقاطعة وعشرين بلدية في أنحاء البلاد.