تراند الفن: ضبط 2679 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت حوادث وقضايا 4 زيارة

كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة الأمن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2679 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

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