تراند الفن: “لايف بتوقيت إمبابة”.. هنيدي يرد على أسئلة جمهوره في السابعة مساء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن “لايف” عبر صفحته اليوم، ردا على أسئلة جمهوره.

وكتب “هنيدي”: “إلى جميع المتابعين الأعزاء، هطلع لايف معاكم النهاردة الساعة ٧ ونص وخمسة بالليل بتوقيت إمبابة”.

وتابع: “بمناسبة فيلم الإنس والنمس اللي هيبدأ عرضه في السينمات بعد بكرة، يلا ابتدوا اسألوا أي أسئلة عايزينها، وهجاوب عليها في أولاللايف بالاسم”.

وردا على سؤال أحد متابعيه الذي قال: “ليه أولادك مش بيظهروا في الإعلام”، رد هنيدي: “نتكلم بقى جد شوية، بص للأسف مش هعرفأتكلم جد فمفيش إجابة”.

فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.