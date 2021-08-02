تراند الفن: “لايف بتوقيت إمبابة”.. هنيدي يرد على أسئلة جمهوره في السابعة مساء

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن “لايف” عبر صفحته اليوم، ردا على أسئلة جمهوره.
وكتب “هنيدي”: “إلى جميع المتابعين الأعزاء، هطلع لايف معاكم النهاردة الساعة ٧ ونص وخمسة بالليل بتوقيت إمبابة”.
وتابع: “بمناسبة فيلم الإنس والنمس اللي هيبدأ عرضه في السينمات بعد بكرة، يلا ابتدوا اسألوا أي أسئلة عايزينها، وهجاوب عليها في أولاللايف بالاسم”.
وردا على سؤال أحد متابعيه الذي قال: “ليه أولادك مش بيظهروا في الإعلام”، رد هنيدي: “نتكلم بقى جد شوية، بص للأسف مش هعرفأتكلم جد فمفيش إجابة”.
فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.
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