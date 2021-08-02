تراند الفن: منها هذا الدعاء.. عمرو الورداني: 3 خطوات للتخلص من الإحباط والتشاؤم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت – آمال سامي:

في الآونة الأخيرة انتشر كثيرًا الإحباط والتشاؤم بين كثير من الناس، وخصص الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، حلقة كاملة من برنامجه “ولا تعسروا” المذاع على القناة الأولى المصرية، يتحدث فيها عن التشاؤم والإحباط وكيف يمكننا التخلص منهما والثبات على اليقين بالأمل وحب الحياة..

يقول الورداني إن السبيل للتخلص من الإحباط والتشاؤم هو أن نملأ قلوبنا بعبادتين، أولهما العمل بأمل وثانيهما بدوام العيش بالمدد بلا عدد، وهما الأمل وحب الحياة، وأساس الأمل ان الله لطيف بعباده، وسبب حب الحياة أن الحياة نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وحتى نصل لذلك، حدد الورداني ثلاثة خطوات يجب أن يتبعهم المسلم يوميًا ليتخلص من الإحباط والتشاؤم ويحقق الأمل وحب الحياة وهم كالتالي:

1. إكمال أي عمل بدأه العبد والاستمرار فيه مهما كانت الصعوبات، فبين العبد وبين الفرج هو الاستمرار بالصمود وذوق حلاوة: “ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت”.

2. الجلوس مع الناس الذين طبعهم التفاؤل والأمل وحب الحياة، “بيعافروا عشان يبقوا سعداء وحامدين الله عز وجل”، فإن لم تستطع تكفي ساعة مع الأطفال تكفي الهم والغم.

3. دعاء يقال في الصباح والمساء ثلاث مرات على الأقل: “يا سعدي ويا أملي جدد بنظرك حياتي وأملي”.