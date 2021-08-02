تراند الفن: «التجارة» تضبط مستودعاً لصناعة المنظفات والكمامات من مواد مخالفة في الرياض (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - تمكنت وزارة التجارة، من ضبط مستودع مخالف في الرياض يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.

وعثرت الفرق الرقابية على منظفات بأسماء تجارية معروفة، كما صادرت كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.

وأكدت أنه تم ضبط القائمين على المستودع وإحالتهم للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

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