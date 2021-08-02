تراند الفن: “6 أشهر صدارة”.. تويوتا كورولا تواصل السيطرة على مبيعات الملاكي في 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – أيمن صبري:

واصلت “تويوتا كورولا” سيدان العائلية، فرض هيمنتها شبه المطلقة على قائمة سيارات الركوب (الملاكي) الأكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بلغ إجمالي مبيعات تويوتا كورولا في الفترة المذكورة 8.108 وبفارق لا يتجاوز 75 وحدة عن أقرب منافسيها نيسان صني.

ويرجع السبب الأبرز وراء تصدر تويوتا كورولا منذ بدايات عام 2020 وحتى الآن إلى جانب شعبيتها بالسوق، إعفائها من الرسوم الجمركية كونها قادمة من مصانع الشركة اليابانية بتركيا، ما أسهم في تراجع أسعارها مقارنة بمنافسيها.

كانت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة تويوتا اليابانية في مصر، أعلنت قبل أيام قليلة عن أسعار موديل 2022 من الأيقونة كورولا العائلية الجديدة بالسوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، يتوفر موديل 2022 من تويوتا كورولا بـ8 فئات، وتبدأ أسعارها من 325.000 للفئة القياسية، و328.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة تباع بـ360.000 جنيه، والفئة الرابعة بـ363.500.

أما الفئة الخامسة والتي تقدم بنفس أسعار موديل 2021، تباع بسعر رسمي 385.000 جنيه، والفئة السادسة بـ405.000 جنيه، والفئة السابعة بـ445.000 جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة كاملة التجهيزات 460.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على سواعد محرك سحب طبيعي يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تمتاز تويوتا كورولا 2022 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا “كامري” الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

ويقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

وزودت مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.