تراند الفن: البابا تواضروس ينعى القمص يونان رزق كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا الخيمة

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة
كتب- مصراوي:
توفي، أمس الأحد، الأب القمص يونان رزق كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة بشبرا الخيمة، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر ناهز ٦٦ سنة، قضى منها ما يزيد عن ٣٠ في خدمة الكهنوت.
ولد الأب المتنيح في ٧ نوفمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا يوم ٢٧ يناير ١٩٩١، ورُسِم في رتبة القمصية في ١٨ يناير ٢٠٠٣.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص يونان رزق، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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