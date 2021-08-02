تراند الفن: كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- مصراوي: أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن الأوراق المطلوب لطلاب الثانوية العامة لأداء الاختبارات بالكلية. وأوضحت كلية الإعلام أن الأوراق المطلوبM كالتالي:- – رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه. – عدد 1 صورة شخصية. – المحافظات التي تتقدم للقدرات في كلية الإعلام – جامعة القاهرة هي:- (القاهرة- الجيزة- الفيوم- القليوبية- الإسكندرية- مطروح- غرب شبرا الخيمة- شبين القناطر- الخانكة- قليوب- القناطر الخيرية- شرق شبرا الخيمة- العبور- الخصوص). – إيصال الدفع الدال على السداد. الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق بعد التأكد من حفظها.

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