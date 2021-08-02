تراند الفن: هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر

القاهرة- (أ ش أ):

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تمام الساعة التاسعة و38 دقيقة و17 ثانية صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد -في بيان اليوم الاثنين- إلى أن إحداثيات تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 29.85 درجة شمالا، وخط طول 30.77 درجة شرقا، وعلى عمق 13 كم.

وأكد أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بمصر بهذه الهزة ولا حدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.