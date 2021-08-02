تراند الفن: تأجيل إعادة محاكمة 25 متهمًا بقضية “فض اعتصام رابعة” لـ2 أكتوبر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت حوادث وقضايا 3 زيارة

كتب- صابر المحلاوي: قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 25 متهمًا بقضية “فض اعتصام رابعة”، لجلسة 2 أكتوبر، لسماع المرافعة والباحث الاجتماعي. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

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