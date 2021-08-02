تراند الفن: خُضت علاقات محرمة فهل يقبل الله توبتي؟.. عمرو خالد يوضح شروط التوبة

كتبت – آمال سامي:

“فعلت ذنوب كثيرة في حياتي وعلاقات خاصة محرمة بشكل متكرر ولكني تبت إلى الله فهل يقبلني؟” هكذا أرسلت إحدى المتابعات إلى عمرو خالد، الداعية الإسلامي، تسأله عن جدوى توبتها من مثل هذه الذنوب الكثيرة، ليجيب عبر برنامجه “أنت تسأل وعمرو خالد يجيب”، بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن رَواحة قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال لي: لا تيئسْ إن أسأت عشرًا أن تُحسن واحدةً فيقبلك الله”.

وعبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب يعلق خالد على الحديث السابق قائلًا: “لا تيأس إن فعلت عشرة أخطاء أن تفعل حسنة واحدة لأن الحسنة بعشر أمثالها”، وقال عمرو خالد إن علاج الأخطاء الكثيرة يخبرنا به الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: “إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا”، فبنفس حجم الذنوب التي ارتكبوها تتحول إلى حسنات ولكن بشرط أن يكون العبد تاب وآمن وبدأ يفعل الخير والصالحات كأنه يحاول رد الخطأ الذي فعله.

“في قانون في ديننا جميل اسمه قانون الإزاحة وهو إن الحسنات يذهبن السيئات”، وقال عمرو خالد إن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده أنه غفور رحيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل التوبة عن عباده مهما اخطأوا، فقال تعالى: “نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ”، وقال في موضع آخر: “أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ”، ليقول خالد أننا في ليلة واحدة نستطيع أن نعود إلى الله، وذكر أن شروط التوبة ثلاثة الندم على الذنب وعدم فعله والعزم على عدم العودة إليه، “لو عملت التلاتة يقينًا اتمسح الذنب”، وأوضح خالد أن ما يجعل الذنوب تبدل إلى حسنات إذا شرع المرء في عمل الخير بعد توبته.