تراند الفن: ارتفاع جماعي للبورصة.. ومؤشر EGX70EWI يحقق أعلى مستوياته على الإطلاق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تداولات اليوم الاثنين، وحقق مؤشر EGX70EWI أعلى مستوى له على الإطلاق.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 10821 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15% في بداية جلسة اليوم إلى 2813 نقطة وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة تأثر بإعلان مجلس إدارة البورصة إجراء تعديلات على أسس ومحددات احتساب سعر إغلاق السهم بداية من سبتمبر المقبل.

وأضافت لمصراوي أن المؤشر حقق رقمًا قياسيًا لم يسبق الوصول له من قبل.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية أمس اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة الخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق بداية من سبتمبر المقبل.

تشمل هذه التعديلات تفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، والسماح للأسهم بالتحرك في حدود ±20% أثناء خلال الجلسة.

كانت هذه الآلية متبعة قبل ثورة يناير 2011، لكن هيئة الرقابة المالية قررت خفض النسبة ضمن قرارات احترازية اتخذت لحماية السوق من التقلبات العنيفة التي شهدتها البورصة في أعقاب الثورة.

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