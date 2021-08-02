تراند الفن: حمادة سلطان.. هاجم نقابتي الممثلين والموسيقيين ورفض العمل في إنجلترا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل جمهور الكوميديان المصري حمادة سلطان، أمس، بعيد ميلاده، الموافق 1 أغسطس.

حمادة سلطان هو مونولوجست مصري نال شهرة واسعة في العالم العربي خاصة في إلقاء النكات وتقليد الفنانين وكان صاحب فقرة أساسية في الحفلات الفنية خاصة حفلات أضواء المدينة.

ولد حمادة سلطان بالقاهرة وتعود جذوره إلى صعيد مصر وتحديدًا في قرية المحاميد التابعة لمحافظة الأقصر واسمه بالكامل محمد محمد عبدالغني يعقوب، أما لقبه سلطان فيعود نسبة إلي صديقه الراحل سلطان الجزار الذي كان يقدم برنامج ساعة لقلبك.

هاجم المونولوجيست حمادة سلطان نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين، واتهمهما بالتقصير في حقه، بعد اجراءه عملية القلب المفتوح منذ 15 عام، إلى جانب عملية أخرى في عينه، حيث لم تساعده أيا منهما في مرضه.

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد استضافت في برنامجها “صاحبة السعادة”، المُذاع على فضائية CBC، عبر حلقة حملت عنوان “سمعت آخر نكتة”، الفنان حمادة سلطان والذي أكد أن كل دول العالم العربي تقدره، وتحبه ولن تتأخر في مد يد العون له، لكنه لم يحب اللجوء لغير بلده، مشيرا إلى أنه رفض في الثمانينات عقد في انجلترا، كان سيحصل من خلاله على الجنسية الانجليزية، إلى جانب اهتمام النقابة هناك بتوفير العمل لمن ينتمون إليها، عكس النقابة في مصر، حسب تعبيره.

واشتهرت مصر بفن “المونولوج” الذي عرف عن أصحابه موهبتهم في إلقاء النكات، من أبرزهم الراحل “حمادة سلطان” والذي نعرض له عددا من أشهر نكاته

شارك حمادة سلطان في عدة أعمال تلفزيونية أبرزها :”رجل على الحافة، نادي الخالدين، فرفشة”.

كما شارك في أفلام :”دقات على بابي، درب اللبانة، خلف أسوار الجامعة، الجنة تحت قدميها”.

توفى ملك النكت الشهير حمادة سلطان، 31 مارس ٢٠١٤، بمستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض.